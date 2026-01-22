Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Göllheim - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Göllheim (ots)

Am Mittwoch, den 21.01.2026, stellte ein 44 jähriger Fahrzeughalter seinen roten Pkw der Marke Tesla, Modell Y, mit Mannheimer Kennzeichen, ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Marktplatz in Göllheim ab. Während dieses Zeitraums versuchte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, in die unmittelbar benachbarte Parkbucht einzuparken.

Beim Einparkvorgang kam es zur Kollision mit dem abgestellten Tesla. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnten erste Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer gewonnen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

