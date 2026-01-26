PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfallflucht

Worms (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, kam es gegen 18:00 Uhr in der Erenburger Straße, dort Höhe Hausnummer 19, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein schwarzer Kleinwagen aus dem Zulassungsbezirk Pforzheim (PF) rückwärts hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW einzuparken. Hierbei streifte der Kleinwagen den BMW an der Fahrerseite und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241 / 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Worms

Telefon: 06241 / 852-0

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 15:31

    POL-PDWO: Göllheim - Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

    Göllheim (ots) - Am Mittwoch, den 21.01.2026, stellte ein 44 jähriger Fahrzeughalter seinen roten Pkw der Marke Tesla, Modell Y, mit Mannheimer Kennzeichen, ordnungsgemäß in einer Parkbucht am Marktplatz in Göllheim ab. Während dieses Zeitraums versuchte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, in die unmittelbar benachbarte Parkbucht einzuparken. Beim ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 15:29

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es gegen 18:19 Uhr in der Neumayerstraße in Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 52 jährige Pkw Fahrerin befuhr die Neumayerstraße aus Richtung Morschheimer Straße kommend in Fahrtrichtung Amtsstraße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 48 jähriger ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 13:41

    POL-PDWO: Worms-Pfeddersheim - Verdacht der Brandstiftung: Pkw in Vollbrand - Zeugen gesucht

    Worms (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwoch, 21.01.2026, gegen 03:30 Uhr, meldeten Anwohner einen brennenden Pkw in der Leharstraße in Worms-Pfeddersheim. Beim Eintreffen der eingesetzten Kräfte stand das Fahrzeug, das am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Frankenthaler Straße geparkt war, bereits in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Worms löschte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren