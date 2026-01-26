Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Verkehrsunfallflucht

Worms (ots)

Am Samstag, den 24.01.2026, kam es gegen 18:00 Uhr in der Erenburger Straße, dort Höhe Hausnummer 19, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchte ein schwarzer Kleinwagen aus dem Zulassungsbezirk Pforzheim (PF) rückwärts hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW einzuparken. Hierbei streifte der Kleinwagen den BMW an der Fahrerseite und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. dessen Fahrer machen können, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241 / 852-0 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell