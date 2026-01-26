Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Farbschmierereien an der Grundstücksmauer der Synagoge Worms und einer Sitzbank

Worms (ots)

Am Freitag, den 23.01.2026 wurden durch Polizeikräfte im Rahmen einer Fußstreife mehrere Farbschmierereien an der rückwärtigen Begrenzungsmauer des Grundstücks der Synagoge Worms sowie der dortigen Sitzbank festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die betreffende Grundstücksmauer befindet sich am Fußgängerweg zwischen der Sporergasse und der Judengasse. Die Schmierereien wurden augenscheinlich durch Sprühfarbe und diverse Farbstifte aufgebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

