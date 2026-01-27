PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Standenbühl - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - hoher Sachschaden

Standenbühl (ots)

Am Montag, den 26.01.2026, kam es gegen 21:12 Uhr auf der Landesstraße 401 zwischen Walzhof und Standenbühl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 26 jähriger Pkw Fahrer leicht verletzt wurde.

Der Mann befuhr die L401 aus Richtung Walzhof kommend und überholte kurz vor der Ortseinfahrt Standenbühl eine 40 jährige Pkw Fahrerin. Im Anschluss an den Überholvorgang kam der 26 Jährige nach links von seiner Fahrspur ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. In der Folge kollidierte er zunächst mit der rechtsseitigen Schutzplanke, bevor er erneut nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde nach aktuellem Kenntnisstand nur leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Verkehrseinrichtungen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 26 Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; seine Fahrerlaubnis wurde vor Ort sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

