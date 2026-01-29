Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Falsche Polizeibeamte betrügen Senior- Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Donnerstag, 28.01.2026, waren Betrüger erneut als falsche Polizeibeamte erfolgreich und erlangten Gold, wodurch ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstand. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigem Stand nahmen die Täter gegen 11:30 Uhr telefonisch Kontakt zu einem 89-jährigen Geschädigten aus Worms auf. Im Gespräch gaben sie sich als Polizeibeamte aus und berichteten von der angeblichen Festnahme einer Einbrecherbande. In diesem Zusammenhang erkundigten sie sich nach Wertgegenständen, insbesondere nach Goldreserven. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es den Tätern, den Mann dazu zu bewegen, sein Gold bei der Bank abzuholen und es in den frühen Abendstunden an der Wohnanschrift an einen Abholer zu übergeben.

Täterbeschreibung (Abholer):

- männlich - ca. 1,80 m groß - ca. 30 Jahre alt - schwarze Haare - dunkle Bekleidung

Zeugen gesucht:

Wer am 28.01.2026 im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich Weißheimer Straße/Donnersbergstraße/Straußstraße in Worms verdächtige Beobachtungen gemacht hat (z. B. auffällig telefonierende Personen oder Fahrzeuge), wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms in Verbindung zu setzen: Tel. 06241 852-0 oder per E-Mail an kiworms@polizei.rlp.de.

In diesem Zusammenhang warnt die Kriminalpolizei erneut:

- Legen Sie auf, wenn am Telefon von Einbrecherbanden, Notfällen oder Unfällen im Familienumfeld die Rede ist. - Rufen Sie selbst bei der Polizei an - nutzen Sie hierfür die 110 oder die Ihnen bekannte Rufnummer Ihrer Dienststelle. - Die Polizei fordert niemals dazu auf, Geld, Gold oder Schmuck bereitzulegen oder an Abholer zu übergeben. - Übergeben Sie keine Wertgegenstände an Fremde.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell