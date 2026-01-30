PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Kirchheimbolanden (ots)

Ein 43 jähriger Autofahrer stellte seinen blauen Peugeot 308 mit ROK Kennzeichen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Kirchheimbolanden ab. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 27. Januar 2026, 08.45 Uhr, und Donnerstag, 29. Januar 2026, 17.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das Gelände. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem abgestellten Fahrzeug des 43 Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

