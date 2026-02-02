Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mörsfeld - Verkehrsunfall mit Schulbus auf der L 404 - Nachtragsmeldung

Mörsfeld (ots)

Die Vollsperrung der L 404 ist nach Abschluss der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme wieder aufgehoben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Schulbus zum Unfallzeitpunkt mit 18 Schülerinnen und Schülern besetzt. Der Bus kam auf der schneebedeckten Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einem Wasserschacht, rutschte eine Böschung hinab und prallte anschließend gegen eine Mauer. Mehrere Seitenscheiben gingen dabei zu Bruch.

Acht Kinder wurden leicht verletzt. Sie erlitten überwiegend oberflächliche Schnittverletzungen und klagten über Schmerzen. Eine medizinische Versorgung erfolgte vor Ort sowie teilweise in umliegenden Krankenhäusern.

Der Schulbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

