Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kerzenheim - Sachbeschädigung an Pkw in der Goethestraße - Zeugen gesucht

Kerzenheim (ots)

Am Samstag, den 31.01.2026, kam es im Zeitraum zwischen etwa 17:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in der Goethestraße.

Eine 44‑jährige Fahrzeughalterin hatte ihren schwarzen Mercedes‑Benz GLC 250 mit ROK‑Kennzeichen ordnungsgemäß und unbeschädigt vor einem Wohnanwesen abgestellt. Während der Abstellzeit näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem Pkw, zerstach den rechten Hinterreifen und verkratzte die gesamte Beifahrerseite mit einem scharfkantigen Gegenstand. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell