Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz

Kirchheimbolanden (ots)

Am Montag, den 02.02.2026, kam es zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hitzfeldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer hatte seinen grauen Mercedes-Benz C220d mit KIB-Kennzeichen ordnungsgemäß in einer Parkbox abgestellt. Während des Abstellzeitraums fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in die benachbarte Parklücke auf der Fahrerseite. Beim Ein- oder Ausparken kam es zu einer Kollision mit dem abgestellten Mercedes.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden hinten links in Höhe von etwa 2000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell