Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Abbiegeunfall - Radfahrer schwer verletzt

Löhne (ots)

(jd) Am Mittwoch (18.03.) ereignete sich um 14.30 Uhr im Kreuzungsbereich Friedrich-Karl-Straße / Im Niedernbrock ein Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Löhner fuhr mit seinem Renault auf der Friedrich-Karl-Straße aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er, nach links in die Straße Im Niedernbrock abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 60-jähriger Radfahrer aus Löhne auf der Friedrich-Karl-Straße aus Richtung Lübbecker Straße kommend und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus zu passieren. Beim Abbiegen kollidierte der Renault dann mit dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 60-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

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