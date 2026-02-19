Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Verkehrszeichen gestohlen

Aurich - Taschendiebe im Supermarkt

Norden - Farbschmierereien

Aurich - Kind auf Beifahrersitz verletzt

Südbrookmerland - Zwei Verletzte bei Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Verkehrszeichen gestohlen

Unbekannte haben in Großefehn zwei Verkehrszeichen gestohlen. Bereits am vorvergangenen Wochenende wurden an der Einmündung Wetergastweg/Badeboom die Ortstafel von Holtrop und ein Kennzeichen mit der Tonnenbegrenzung "6t". Die Verkehrszeichen wurden dafür von den Pfosten abgeschraubt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Aurich - Taschendiebe im Supermarkt

In einem Lebensmittelgeschäft in Aurich waren am Dienstag Taschendiebe unterwegs. Zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr hielt sich ein 76-jähriger Mann in einem Discounter in der Wiesenstraße auf. Er wurde von einem unbekannten Mann angesprochen, der ihn ablenkte. Währenddessen entwendete ein unbekannter Mittäter die Geldbörse aus der Hosentasche des 76-Jährigen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Farbschmierereien

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Norden. Bislang Unbekannte beschmierten zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, die Mauer des Norder Turnvereins am Alten Siel mit Farbe. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kind auf Beifahrersitz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich ist am Mittwoch ein Kind verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein 34-jähriger Opel-Fahrer auf der Leerer Landstraße in Richtung Neue Wieke. Als vor ihm ein 27-jähriger Fahrer eines Transporters verkehrsbedingt anhielt, erkannte dies der 34-Jährige zu spät und fuhr auf. Ein elfjähriges Kind auf dem Beifahrersitz des 34-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 11.000 Euro.

Südbrookmerland - Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland verletzt worden. Ein 60 Jahre alter Citroen-Fahrer war gegen 16.15 Uhr auf der Süderstraße unterwegs und wollte nach links auf die Ekelser Straße fahren. Er missachtete die Vorfahrt eines 28-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell