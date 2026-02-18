PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Brookmerland - Mehrere Autodiebstähle
Südbrookmerland - Brand eines Wohnhauses und einer Scheune

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Brookmerland - Mehrere Autodiebstähle

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Diebstählen von Autos im Bereich Brookmerland. Erst am Sonntagabend kam es in der Gemeinde Rechtsupweg zu einem Polizeieinsatz, an dem mehrere Streifenwagen aus Aurich und Norden beteiligt waren. Ein am Freitagabend gestohlenes Fahrzeug war dort kurz zuvor gesichtet worden. Die Täter waren daraufhin zu Fuß geflüchtet, konnten aber durch intensive Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Kirchstraße von der Polizei gestellt werden. Die überwiegend jugendlichen Beschuldigten wurden nach ersten polizeilichen Maßnahmen in die Obhut der Eltern übergeben. Die Ermittlungen gegen die Tätergruppe sowie Verbindungen zu weiteren Taten in der Samtgemeinde dauern an. Die Fahrzeugdiebe hatten nach ersten Erkenntnissen in allen Fällen leichtes Spiel, da sich die Autoschlüssel immer im Fahrzeug oder in deren Nähe befunden hatten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kraftfahrzeuge generell abgeschlossen werden sollten. Unberechtigte Personen sollten keinen Zugriff auf die Schlüssel haben.

Brandgeschehen

Südbrookmerland - Brand eines Wohnhauses und einer Scheune

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Mittwoch die Terrassenüberdachung eines Wohnhauses und eine Scheune in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 3 Uhr alarmiert. Das Feuer griff auf das Hauptgebäude über, ein Vollbrand konnte aber durch die Feuerwehr verhindert werden. Die in der brandbetroffenen Scheune untergebrachten Pferde wurden von hilfsbereiten Nachbarn befreit und auf eine naheliegende Weide getrieben. Die Tiere wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die vier Bewohner allerdings erlitten alle eine Rauchgasvergiftung und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wolfgang Soos
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

