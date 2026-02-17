Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Flucht vor Polizeikontrolle

Norden - Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Aurich - Berauscht gefahren

Norden - Leblose Person im Wasser

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein PKW mit drei Insassen ist am Montag in Aurich vor der Polizei geflüchtet. Gegen 4.15 Uhr wollte eine zivile Polizeistreife in der Auricher Innenstadt einen VW Polo kontrollieren. Der Fahrzeugführer entzog sich jedoch der Kontrolle und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit bis in die Rudolf-Eucken-Allee. Dort rammte er das Polizeifahrzeug, um seine Flucht fortzusetzen. In der Eschener Allee stoppte der Pkw und die drei Insassen flüchteten fußläufig in ein Waldstück. Ein 24-Jähriger Mann konnte im Nahbereich durch die Polizei gestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr ist es am Montag in Norden gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet gegen 15.45 Uhr auf der Wurzeldeicher Straße in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender VW-Fahrer ausweichen. Die Fahrzeuge kollidierten an den Außenspiegeln. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Wirdum unerlaubt fort. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter 04931 9210 entgegen.

In Aurich war am Montag ein Autofahrer berauscht im Straßenverkehr unterwegs. Der 34-jährige Mann geriet am Abend in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiteres Geschehen

Ein Mann ist am Dienstag tot aus dem Norder Tief geborgen worden. Ein Passant hatte am Montagabend gegen 22.20 Uhr im Bereich der sogenannten Hexenkolkbrücke eine leblose Person im Norder Tief festgestellt und die Polizei alarmiert. Die Beamten konnten mithilfe der Feuerwehr und der DLRG schließlich einen 77-jährigen Mann leblos aus dem Wasser bergen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor. Es ist von einem Unglücksfall auszugehen.

