Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Wiesmoor - Unfallflucht

Moordorf - Feuer in Wohnhaus

Norden - Zimmerbrand im Gesundheitszentrum

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Mittwoch in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte auf einem Parkplatz am Pferdemarkt einen blauen Ford Tourneo an der hinteren linken Stoßstange. Der Wagen stand von 15 Uhr bis 15.20 Uhr vor einem Second-Hand-Laden und von 16 Uhr bis 16.30 Uhr vor dem Eingang eines Geschäfts für Heimtierbedarf. Bei dem Unfall wurde an dem Ford auch ein Rücklicht beschädigt. Der Verursacher flüchtet unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

In der Marktstraße in Wiesmoor hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Restaurants beim Rangieren gegen einen lilafarbenen VW Caddy. Beschädigt wurden die Beifahrertür, der rechte Außenspiegel und ein Radkasten. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermögliche, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Brandgeschehen

Moordorf - Feuer in Wohnhaus

In einem Mehrfamilienhaus in Moordrof ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.30 Uhr in die Neue Straße alarmiert. Von dem Brand betroffen war eine Wohnung im Obergeschoss. Mehrere Personen mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Norden - Zimmerbrand im Gesundheitszentrum

Im Regionalen Gesundheitszentrum in der Osterstraße in Norden kam es am Samstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 11.10 Uhr wurde in der Abteilung für Psychiatrie eine Rauchentwicklung in einem Aufenthaltsraum gemeldet. Die Patienten konnten durch das Pflegepersonal evakuiert und auf einer benachbarten Station untergebracht werden. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Norden und Aurich sowie der Rettungsdienst und die Kreisbereitschaft des DRK Norden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume konnte verhindert werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell