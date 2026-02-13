Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Victorbur - Pedelec gestohlen

Unbekannte haben am Wochenende an einer Bushaltestelle in Victorbur ein Pedelec gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr. Gestohlen wurde ein schwarzes Herren-Pedelec der Marke KTM. Es stand verschlossen an der Haltestelle B72/Schwarzer Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Microsoft-Betrüger erbeuten vierstellige Summe

Eine Frau aus Südbrookmerland ist am Donnerstag Opfer einer Betrugsmasche geworden. Die 66-Jährige bediente ihren PC, als sich auf dem Bildschirm plötzlich eine Warnmeldung öffnete. Die Frau wurde dazu aufgefordert, umgehend den Support der Firma Microsoft unter einer genannten Nummer anzurufen. Dieser Aufforderung kam sie nach. Unter dem Vorwand, es gäbe einen Fehler im System, verschafften sich Betrüger schließlich Fernzugriff auf den Computer der Frau. Im weiteren Verlauf buchten die Unbekannten mehrere Geldbeträge von den Konten des Opfers ab. Der 66-Jährigen entstand ein finanzieller Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Als die Frau den Betrug erkannte, erstattete sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Autofahrerin kollidiert mit Stromkasten

Eine 86 Jahre alte Autofahrerin hat am Donnerstag in der Norder Innenstadt einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau fuhr gegen 18.15 Uhr an der Einmündung zum ZOB mit ihrem Kia rückwärts und verwechselte dann offenbar das Gas- und Bremspedal. Sie fuhr rückwärts über die Bahnhofstraße, eine Verkehrsinsel und ein Beet, und kollidierte dann mit einem Stromkasten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 4.000 Euro.

Aurich - Lkw kam von Fahrbahn ab

Am Freitagmorgen ist ein Lkw in Aurich-Rahe von der Fahrbahn abgekommen. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer fuhr gegen 8 Uhr auf der Oldersumer Straße aus Richtung Haxtum kommend in Fahrtrichtung Ihlow. Vor einer leichten Kurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Der Fahrer erlitt einen Schock, blieb aber äußerlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Lkw musste geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell