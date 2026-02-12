Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Taschendiebstahl im Supermarkt

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Südbrookmerland - Auffahrunfall mit Verletzten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Taschendiebstahl im Supermarkt

Eine 82-jährige Frau wurde am Dienstag in Großefehn Opfer eines Taschendiebstahls. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr suchte sie einen Supermarkt im Müllers Kamp auf. Hier wurde sie durch eine unbekannte Frau angesprochen. Im Anschluss bemerkte die Seniorin, dass ihr Portemonnaie fehlte. Die Polizei in Großefehn bittet um Hinweise unter 04943 925660.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

In Aurich hat sich eine Unfallflucht ereignet. Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz hinter einem Lebensmittelmarkt in der Fockenbollwerkstraße einen grauen Hyundai. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall mit Verletzten

Am Donnerstag um 5 Uhr ereignete sich auf der Bundestraße 210 in Georgsheil ein Auffahrunfall. Ein 53-jähriger Renault-Fahrer fuhr in Höhe der Gewerbestraße mit seinem Pkw auf einen vorausfahrenden 38-jährigen VW-Fahrer auf. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in einem vierstelligen Euro-Bereich.

