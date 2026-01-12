Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + In zwei Autos bedient + Zwei Leichtverletzte und 34.000 EUR Schaden + Reifen zerstochen + Unfallzeugen gesucht +

Giessen (ots)

Haiger: In zwei Autos bedient

Aus zwei vermutlich unverschlossenen Autos ließen Diebe in Sechshelden eine Bankkarte und Zigaretten mitgehen. In der Straße "Schönblick" öffneten die Unbekannten einen Opel Agila und einen VW Golf. Die Taten ereigneten sich am Samstag (10.01.2026) zwischen 01:00 Uhr und 01:45 Uhr. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Polizei in Dillenburg zu melden (Tel.: 02771 9070). Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

Haiger: Zwei Leichtverletzte und 34.000 EUR Schaden

Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Samstagmittag (10.01.2026) gegen 12:35 Uhr auf der Westerwaldstraße in Haiger. Ein 20-jähriger Golf-Fahrer aus Haiger war mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Fahler" in Richtung Westerwaldstraße unterwegs. Beim Linkseinbiegen in die Westerwaldstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi Q4 eines 69-jährigen Mannes aus Haiger, der aus Richtung Haiger kommend in Richtung Langenaubach fuhr. Durch die Kollision schleuderte der Audi über die Fahrbahn und streifte dabei einen 15-jährigen Fußgänger. Danach prallte er gegen einen haltenden Audi A4. Sowohl der Fahrer des Audi Q4 als auch der Fußgänger erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Golf und der Q4 waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf 34.000 EUR geschätzt.

Greifenstein: Reifen zerstochen

Zwei Unbekannte zerstachen am Samstag (10.01.2026) gegen 00:35 Uhr Reifen an einem roten Audi A3, der in der Grabenstraße in Allendorf parkte. Anschließend flüchteten die beiden dunkel gekleideten Männer über die Brückenstraße in Richtung Feld. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: 02772 47050 entgegen.

Greifenstein: Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstagabend (08.01.2026) war ein 80-jähriger Mann aus Bad Camberg gegen 21:00 Uhr mit seinem grauen VW Arteon auf der L 3044 aus Richtung Odersberg kommend unterwegs. Aus Richtung Nenderoth kommend, bog ein Kleinwagen von der K 92 nach links in die L 3044 ein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der VW-Fahrer und wich nach rechts aus. Hierbei kollidierte er mit einem Straßenschild. Der Kleinwagen setzte seine Fahrt fort. Zu einem Kontakt zwischen dem Kleinwagen und dem VW kam es nicht. Die Herborner Polizei sucht Zeugen des Unfallgeschehens (Tel.: 02772 47050).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

