Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Vorfahrt missachtet
Aurich - Unfallflucht
Marienhafe - Zaun beschädigt
Rechtsupweg - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Vorfahrt missachtet

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Krummhörn sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 27-jährige Renault-Fahrerin auf der Neu-Etumer-Straße in Richtung Ortskern Greetsiel. Beim Abbiegen missachtete sie nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 82-jährigen Mercedes-Fahrerin, die ihr entgegenkam. Sie stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 82-jährige Mercedes-Fahrerin und ihr 88-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag in der Auricher Innenstadt. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10.35 Uhr und 12.35 Uhr einen VW Golf Sportsvan. Der Wagen stand auf einem Parkplatz in der Wallstraße, neben dem ZOB. Der Unbekannte beschädigte die vordere Beifahrertür und flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Zaun beschädigt

In Marienhafe hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Metallzaun beschädigt. In der Straße Langhörn kollidierte der Unbekannte in der vorvergangenen Woche mit dem Zaun eines Gewerbebetriebs und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

Rechtsupweg - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Rechtsupweg. Am Montagmittag stieß ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer gegen die Stoßstange eines grauen Seat Cupra und flüchtete anschließend. Der Unfall ereignete sich vermutlich auf dem Vorplatz eines Kindergartens in der Poststraße. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

