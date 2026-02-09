PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Gartengeräte gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Gartengeräte gestohlen

In Wittmund kam es am Montagvormittag zu einem Diebstahl in der Jeverstraße. Bislang Unbekannte entwendeten aus dem abgestellten Fahrzeug eines Gartenbaubetriebs diverse Gerätschaften. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, gegenüber einer Tankstelle. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

