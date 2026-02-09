POL-AUR: Wittmund - Gartengeräte gestohlen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Wittmund kam es am Montagvormittag zu einem Diebstahl in der Jeverstraße. Bislang Unbekannte entwendeten aus dem abgestellten Fahrzeug eines Gartenbaubetriebs diverse Gerätschaften. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen 10.30 Uhr und 10.50 Uhr, gegenüber einer Tankstelle. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04462 9110 zu melden.

