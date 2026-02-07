Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 07.02.2026

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Alkoholisiert gefahren

Am Samstag, um 00.20 Uhr, haben Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein Auto am Georgswall in Aurich kontrolliert und festgestellt, dass der 47-Autofahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,95 Promille, zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Unfallverursacher gesucht

Im Auricher Ortsteil Haxtum, an der Oldersumer Straße, in der Nähe der dortigen Tankstelle, ist es am Freitag zwischen 05 Uhr und 14 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein am Fahrbahnrand geparkter Ford Tourneo ist mutmaßlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt worden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer dauern an, Zeugen werden gebeten sich unter 04941 6060 zu melden.

Norden - Frontscheibe durch Eiswurf beschädigt

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Am Freitag gegen 19:25 Uhr bewarf eine unbekannte Person in der Heringstraße den vorbeifahrenden Pkw einer 42-jährigen Frau aus Norden mit einem Eisbrocken und traf dabei die Windschutzscheibe, welche beschädigt wurde. Die Fahrerin sowie ihre 8-jährige Tochter blieben glücklicherweise unverletzt. Der Täter soll männlich und komplett in schwarz gekleidet gewesen sein. Er entfernte sich nach der Tat in Richtung Alte Sielschule. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen (Tel. 04931-9210).

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In der Juister Straße hat die Polizei am Freitag gegen 14.00 Uhr einen Pkw kontrolliert. Am Steuer des Wagens saß ein 35-jähriger Mann aus dem Altkreis Norden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen den 35-Jährigen ein.

Norden - Berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Ein 18-Jähriger aus Norden ist am Freitag gegen 09.00 Uhr durch die Polizei in der Osterstraße kontrolliert worden. Der junge Mann war hier auf einem sog. Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle hat sich der Verdacht ergeben, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stehen könnte. Aus diesem Grunde wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe zu weiteren Untersuchungszwecken entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Hinte - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei Norden sucht den Fahrer eines Lkw mit Rollcontainer, der am Samstag gegen 08:40 Uhr mit seinem Lkw auf der B210 von Emden in Richtung Georgsheil unterwegs war. In Höhe Loppersum fuhr eine 23-jährige Frau aus Marienhafe mit ihrem Pkw auf der B210 in entgegengesetzte Richtung, als plötzlich von dem entgegenkommenden Lkw ein Metallteil herabfiel und in die Fahrzeugfront der 23-Jährigen prallte. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Pkw der jungen Frau wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es soll sich um einen Lkw mit Rollcontainer gehandelt haben, dessen Führerhaus evtl. grau gewesen ist. Hinweise bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

