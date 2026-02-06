Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 13.10 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Honda auf der Straße Altfunnixsiel und verlor in einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er drehte sich und landete seitlich auf einem Feld. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell