Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Oldendorf - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Aurich - Kind von Fahrrad gestürzt

Großefehn - Auto auf Parkplatz beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich-Oldendorf - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Personen sind am Donnerstagmorgen bei einem Auffahrunfall in Aurich-Oldendorf verletzt worden. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer war gegen 9.35 Uhr auf der Reithstraße in Fahrtrichtung Kanalstraße unterwegs und geriet in einer Kurve auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. Er stieß mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Renault-Fahrer zusammen. In dem Audi wurden der Fahrer, seine 29-jährige Beifahrerin und ein Säugling leicht verletzt. Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in Aurich. Eine 21-jährige Fiat-Fahrerin fuhr gegen 17.10 Uhr auf der Esenser Straße in Richtung stadtauswärts und übersah in Höhe einer Tankstelle, dass vor ihr eine 61-jährige VW-Fahrerin abbremste. Die 21-Jährige fuhr auf den VW auf. Die Fahrerin im VW wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Aurich - Kind von Fahrrad gestürzt

Im Heiratsweg in Aurich ist am Freitagmorgen ein bislang unbekanntes Kind mit seinem Fahrrad gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen überholte gegen 7.20 Uhr ein 60-jähriger Fiat-Fahrer auf dem Heiratsweg in Fahrtrichtung Himbeerweg ein Müllfahrzeug und übersah dabei das entgegenkommende Kind auf dem Fahrrad. Das Kind musste abbremsen und stürzte. Es blieb augenscheinlich unverletzt und setzte seine Fahrt anschließend fort. Gegen den Fiat-Fahrer wird inzwischen ermittelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf das Kind, das durch den Autofahrer gefährdet wurde, unter 04941 606215.

Großefehn - Auto auf Parkplatz beschädigt

Bei einem Parkplatzunfall in Großefehn wurde am Dienstag ein Auto beschädigt. Der Fahrer eines Opel touchierte gegen 18.45 Uhr vor einem Fitnessstudio im Tjalkweg einen silbernen Pkw. Der Opel-Fahrer ist bekannt, der Nutzer oder Halter des beschädigten silbernen Pkw jedoch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04944 914050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell