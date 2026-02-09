PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Unfallflucht
Hage - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in der Ortschaft Bangstede in der Gemeinde Ihlow. Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 11 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Loogstraße in Richtung Ochtelbur/Riepe und kam in Höhe der Hausnummer 198 offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer stieß gegen eine Hecke und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Am Unfallort konnten noch Fahrzeugteile aufgefunden werden. Demnach dürfte das Verursacherfahrzeug am Unterboden beschädigt worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Hage - Unfallflucht

Vor einem Verbrauchermarkt in Hage wurde am Samstag ein Auto beschädigt. Auf dem Kundenparkplatz an der Hauptstraße kollidierte vermutlich ein Fußgänger mit dem Außenspiegel eines schwarzen VW Golf. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei nimmt Hinweise unter 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

