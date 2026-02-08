Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 08.02.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätgeschehen

Wiesmoor - Auto gestohlen und verunfallt

Am Wochenende hat eine Person gewaltsam das Tor zum Gelände des Wiesmoorer Bauhofes geöffnet und dort ein Auto entwendet. Der Renault ist am Sonntagmorgen mit einem beschädigten linken Vorderreifen in Großefehn in der Norderwieke Nord zurückgelassen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter 049416060 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Rotlicht missachtet

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, ist es auf der Auricher Straße Ecke Norder Straße in Südbrookmerland zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen bei dem ein 67-jähriger Auricher leicht verletzt wurde. Ein mit einem Mercedes aus Richtung Aurich kommender 57-jähriger Solinger hat nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht der Ampel missachtet und stieß daher mit dem von der Norder Straße auf die Auricher Straße abbiegenden Toyotafahrer zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Großheide - Berauscht gefahren

Eine 34-jährige Fahrzeugführerin befuhr am Samstagmittag mit ihrem Pkw den Thünerweg in Großheide. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Großheide - Alkoholisiert verunfallt

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Sonntag gegen 01.00 Uhr mit seinem Pkw den Königsweg in Großheide in Richtung Eversmeer und kam infolge einer Alkoholbeeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Graben. Der Fahrzeugführer blieb schwer verletzt im Auto und musste durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Schwerverletzt wurde der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus verbracht. Ein Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Eine Schadenshöhe kann derzeitig nicht beziffert werden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätgeschehen

Esens - Schlägerei endet mit Rettungswageneinsatz

Am späten Samstagabend kam es in Esens am Herdetor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 16- und einem 20-Jährigen Esenser. Im weiteren Verlauf schlug der 16-Jährige dem älteren Konkurrenten mit der Faust ins Gesicht. In dem Handgemenge wird dann auch der 16-Jährige verletzt und verliert kurzzeitig das Bewusstsein. Er wird anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen beide Beteiligte wurden Strafverfahren eingeleitet.

