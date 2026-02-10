Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Blindenstock gestohlen

Südbrookmerland - Ladung verloren

Großefehn - Radfahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Blindenstock gestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Montagabend an der Pferdemarktkreuzung in Aurich ereignet hat. Gegen 22.40 Uhr war ein sehbehinderter Mann mit Blindenstock zu Fuß am Pferdemarkt unterwegs. Im Bereich der Ampel bei den Grünanlagen kamen zwei Personen auf den 48-Jährigen zu. Die mutmaßlich Jugendlichen beleidigten den Mann und entwendeten seinen Blindenstock. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine bislang ebenfalls unbekannte Person soll dem Mann anschließend geholfen haben, sicher nach Hause zu kommen. Die Polizei bittet die unbekannte Begleitperson sowie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Ladung verloren

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag auf der Bundesstraße 72 in Südbrookmerland. Zwischen Georgsheil und Uthwerdum verlor nach ersten Erkenntnissen gegen 7.35 Uhr ein Lkw-Fahrer, der in Fahrtrichtung Uthwerdum unterwegs war, einen Teil seiner Ladung. Der Lkw hatte mutmaßlich Schrott geladen. Die verlorene Ladung traf die Frontscheibe eines entgegenkommenden VW-Fahrers und es entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der Lastwagen soll zumindest teilweise rot gewesen sein, mehr ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Großefehn - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Großefehn ist am Montag eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr eine 23-jährige Opel-Fahrerin auf dem Kornburgsweg in Richtung Dobbende. Sie übersah offenbar im Einmündungsbereich eine von rechts kommende Pedelec-Fahrerin und erfasste sie. Die 62-jährige Frau stürzte und wurde leicht verletzt.

