POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Am Donnerstag (5. Februar) drangen Einbrecher zwischen 14.15 Uhr und 18.55 Uhr an der Carl-Alexander-Straße gewaltsam in ein Reihenhaus ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.
