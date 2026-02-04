Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: 366 Rettungskräfte erhalten Bevölkerungsschutz-Medaille für Hochwasser-Einsatz 2024

Friedrichshafen (ots)

366 Einsatzkräfte aus den Organisationen des Bevölkerungsschutzes im Landkreis Bodenseekreis wurden vom Land Baden-Württemberg für Ihren aussergewöhnlich umfangreichen Einsatz bei den Unwetterereignissen im Frühsommer 2024 geehrt, darunter über 300 Feuerwehrleute.

Ende Mai 2024 kam es über dem südlichen Baden-Württemberg zu starken, anhaltenden Regenfällen, die in Folge auch im Bodenseekreis, mit Schwerpunkt Meckenbeuren und Salem, aber auch an weiteren Stellen, zu starkem Hochwasser der Bodenseezuflüsse geführt hatten. Gegen Ende Juni kam es dann durch eine Starkregenzelle über Oberteuringen und Markdorf in diesen Gemeinden schlagartig zu starken Überflutungen. Bei beiden Ereignissen waren über mehrere Tage dutzende Wohnhäuser von vollgelaufenen Kellern betroffen, Verkehrswege unpassierbar und die örtlichen Feuerwehren im Dauereinsatz. Aber auch die Nachbarwehren leisteten starke Überlandhilfe.

So wurden an den Feuerwachen in Überlingen und in Tettnang im Akkord Sandsäcke abgefüllt, die dann vom Zentrallager an der Messe in Friedrichshafen von zahlreichen Feuerwehr- und THW-Lastwagen an die Einsatzstellen transportiert wurden. Diese Disposition übernahm der Katasprophenschutz-Führungsstab des Landkreises, der sich im Feuerwehrhaus Markdorf eingerichtet hatte.

Unterstützung hatten die Feuerwehren von den Hilfsorganisationen Technisches Hilfswerk (THW), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter Unfallhilfe (JUH) und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

Zahlreiche Einsatzkräfte aus diesen Organisationen waren stundenlang im Einsatz, um Häuser und Verkehrswege zu sichern und bereit, Personen zu evakuieren.

Einsatzkräfte, die hier mehr als 24 Stunden ununterbrochen Dienst geleistet haben, vor Ort, oder im Hintergrund, wurden für die Auszeichnung mit der Bevölkerungsschutz-Einsatzmedaille des Landes Baden-Württemberg vorgeschlagen.

Am 29. Januar war es soweit, von den 366 Ausgezeichnten aus dem Bodenseekreis, waren 250 Helfer der Einladung gefolgt und konnten die blaue Einsatzmedaille persönlich im Rahmen der Feier in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch entgegennehmen. Regierungspräsident Klaus Tappeser und Landrat Luca Wilhelm Prayon übergaben die Medaillen und die von Innenminister Thomas Strobel unterzeichneten Urkunden mit großem Dank des Landes und des Landkreises für den geleisteten Dienst. Der Landrat wies in seiner Ansprache darauf hin, dass der überwiegende Teil der Einsatzkräfte ehrenamtlich arbeitet und in der Freizeit die eigene Gesundheit und manchmal sogar das Leben einsetzt, um anderen zu helfen.

