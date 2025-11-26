Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Verkehrsunfall: Feuerwehr befreit Fahrerin aus Zwangslage

Heiligenberg (ots)

Gegen 15.30 Uhr am Mittwochnachmittag (26.11.2025) ist es auf der Landesstraße L207a zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fahrerin eines PKW, aus Richtung Illmensee kommend, kurz vor Rickertsreute (Bodenseekreis) alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Erdwall aufgefahren war. Hierbei kam das Fahrzeug auf der Beifahrerseite zu liegen. Einsatzkräfte aller drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenberg rückten zur Rettung aus und konnten die nicht eingeklemmte Fahrerin, in Absprache mit der Notärztin, befreien. Hierzu wurde der PKW von den Feuerwehrleuten mit Muskelkraft an den Erdwall angekippt und mit technischem Material gesichert. Nach dem Öffnen der Türen konnte die Fahrein aus dem Wagen gerettet und vom Rettungsdienst versorgt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sie sich bei dem Unfall nur leicht verletzt. Nach der Unfallrettung wurde das Fahrzeug durch die Feuerwehr in eine sichere Position auf vier Rädern gezogen und an die Polizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe aufgenommen. Im Einsatz war die Feuerwehr Heiligenberg mit 25 Einsatzkräften aus den drei Abteilungen Wintersulgen, Hattenweiler und Heiligenberg und mit vier Fahrzeugen.

Eingesetzte Einheiten:

- Freiwillige Feuerwehr Heiligenberg - Kreisfeuerwehrpressesprecher - JUH Rettungsdienst, DRK Notarzt, DRK HvO - Polizei

