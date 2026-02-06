POL-HS: Einbruch in Wäscherei

Wassenberg (ots) - Am Freitag, 30. Januar, fuhr ein Wassenberger gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Brühlstraße in Richtung Jülicher Straße. Als er die Weilerstraße im Kreuzungsbereich Ackerstraße queren wollte, wurde er von einem Pkw, welcher die Weilerstraße aus Richtung L117 kommend befuhr, rechtsseitig erfasst und stürzte zu ...

