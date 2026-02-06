POL-HS: Einbruch in Wäscherei
Heinsberg-Grebben (ots)
Am frühen Morgen des 5. Februar (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte gegen 01.10 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer an der Grebbener Straße gelegenen Wäscherei und entkamen unter anderem mit Bargeld.
