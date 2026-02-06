PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wäscherei

Heinsberg-Grebben (ots)

Am frühen Morgen des 5. Februar (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte gegen 01.10 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer an der Grebbener Straße gelegenen Wäscherei und entkamen unter anderem mit Bargeld.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

