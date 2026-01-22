Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mögliche Bedrohung in Winsen (Aller)

Winsen (Aller) (ots)

Die Polizei in Wietze ermittelt nach einem Vorfall, der sich am Montagabend (19.01.2026) in Winsen (Aller) ereignet hat. Ein 10 Jahre alter Junge war dort gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad im Küsterdamm unterwegs. Hier begegnete ihm ein bislang unbekannter Mann und rief ihm etwas Unverständliches, vermutlich in einer fremden Sprache zu. Dabei hielt der Unbekannte vermutlich ein kleines Messer in der Hand. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad nach Hause, wobei der Mann ihm noch ein kurzes Stück in Richtung Stechinellistraße hinterherlief. Genaueres zum Hergang ist derzeit nicht bekannt. Von dem Mann liegt nur eine vage Beschreibung vor:

- Zirka 170 cm groß

- Dicke / kräftige Statur

- Dunkle Kleidung

Weitere Informationen zu dem Mann liegen nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine weiteren Personen oder Zeugen in unmittelbarer Nähe des Geschehens. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und bittet daher mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann geben können, sich bei der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 zu melden.

In diesem Fall hat der 10-Jährige genau richtig gehandelt.

Kinder sollten in einer Situation, in der ihnen eine unbekannte Person nachläuft, ihnen etwas nachruft oder sie sich in der Situation unwohl fühlen, sofort in ein sicheres Umfeld gehen. Das kann das eigene Elternhaus sein, oder die Nachbarn, ein Geschäft oder ein anderer Erwachsener, dem sie vertrauen. Gleichzeitig kann es helfen, durch lautes Rufen auf sich aufmerksam zu machen und einen möglichen Angreifer abzuschrecken.

