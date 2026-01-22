PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mögliche Bedrohung in Winsen (Aller)

Winsen (Aller) (ots)

Die Polizei in Wietze ermittelt nach einem Vorfall, der sich am Montagabend (19.01.2026) in Winsen (Aller) ereignet hat. Ein 10 Jahre alter Junge war dort gegen 18 Uhr mit seinem Fahrrad im Küsterdamm unterwegs. Hier begegnete ihm ein bislang unbekannter Mann und rief ihm etwas Unverständliches, vermutlich in einer fremden Sprache zu. Dabei hielt der Unbekannte vermutlich ein kleines Messer in der Hand. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad nach Hause, wobei der Mann ihm noch ein kurzes Stück in Richtung Stechinellistraße hinterherlief. Genaueres zum Hergang ist derzeit nicht bekannt. Von dem Mann liegt nur eine vage Beschreibung vor:

   -	Zirka 170 cm groß
   -	Dicke / kräftige Statur
   -	Dunkle Kleidung

Weitere Informationen zu dem Mann liegen nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich keine weiteren Personen oder Zeugen in unmittelbarer Nähe des Geschehens. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung und bittet daher mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem unbekannten Mann geben können, sich bei der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 zu melden.

In diesem Fall hat der 10-Jährige genau richtig gehandelt.

Kinder sollten in einer Situation, in der ihnen eine unbekannte Person nachläuft, ihnen etwas nachruft oder sie sich in der Situation unwohl fühlen, sofort in ein sicheres Umfeld gehen. Das kann das eigene Elternhaus sein, oder die Nachbarn, ein Geschäft oder ein anderer Erwachsener, dem sie vertrauen. Gleichzeitig kann es helfen, durch lautes Rufen auf sich aufmerksam zu machen und einen möglichen Angreifer abzuschrecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:38

    POL-CE: Kellerbrand

    Celle (ots) - Gestern Nachmittag (21.01.2026)ist es im Celler Stadtteil Heese zu einem Kellerbrand gekommen. Verletzt wurde niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16:30 Uhr in dem Keller des Wohnhauses in der Salzastraße unter anderem eine Waschmaschine in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Keller bereits stark verraucht. Die Feuerwehr löschte den Brand, lüftete und entrauchte das Gebäude. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:19

    POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

    Celle (ots) - Am gestrigen Mittwoch (21.01.2026) ist es im Celler Stadtteil Blumlage zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen 05:20 Uhr und 17:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße "Peterskamp" und durchwühlten die Räume. Anschließend entfernten sie sich wieder in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 16:53

    POL-CE: Sachbeschädigung an Büro der CDU

    Celle (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in Celle zur Sachbeschädigung an einem Büro der CDU gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen Unbekannte gegen 00:30 Uhr mehrere Steine gegen die Fensterscheiben des Büros im Hochparterre des Hauses am Südwall. Bei zwei der Scheiben wurde die Außenverglasung gebrochen, bei einer weiteren wurde das Fenster komplett beschädigt und ein Stein durchbrach die Scheibe. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren