Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Taschendiebstahl im Supermarkt
Esens - Diebstahl von der Baustelle
Esens - Berauscht gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Taschendiebstahl im Supermarkt

In Westerholt kam es am Mittwoch in einem Supermarkt zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte nutzten gegen 14 Uhr eine günstige Gelegenheit und entwendeten in einem Markt an der Auricher Straße das Portemonnaie einer 64-jährigen Kundin. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Die Polizei in Holtriem bittet um Hinweise unter 04975 756940.

Esens - Diebstahl von der Baustelle

In Esens kam es auf dem Schützenplatz zu einem Diebstahl. Von Mittwoch, 14 Uhr, auf Donnerstag, 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von der dortigen Baustelle mehrere Starkstromkabel. Zeugen, die in diesem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Esens unter 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Esens - Berauscht gefahren

Im Esenser Stadtgebiet wurde am Mittwoch ein 54-jähriger Autofahrer kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Zudem stand der Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Vortest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Thorsten Frielinghaus
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

