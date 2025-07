Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: A45 Gambach: Falschfahrer auf der Autobahn, Fahrer durch Polizeistreifen nach Zeugenhinweisen gestoppt!

Gießen (ots)

Gambach / Friedberg:

Am Sonntag, 27.07.2025, gg. 01.53 Uhr wurde über Notruf der Polizei Mittelhessen ein Falschfahrer im Bereich der Tangente von der Autobahn 45 zur Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt gemeldet. Der Fahrzeugführer eines weißen Pkw kam den Mitteilern auf der Hauptfahrbahn entgegen. Offensichtlich bemerkte der Fahrer in der Folge sein Fehlverhalten und wendete auf der Autobahn. Er fuhr dann weiter auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Im Bereich der Anschlussstelle Friedberg konnte der Pkw durch Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Mittelhessen angehalten und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 30-jährigen Pkw-Fahrer ein Atemalkoholwert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit festgestellt. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen. Evtl. weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen telefonisch unter der Nummer 06033/7043-0 zu melden.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell