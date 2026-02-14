Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 14.02.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Diebstahl eines Versicherungskennzeichens Aurich - Am Mittwochmorgen, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:45 Uhr, wurde ein Versicherungskennzeichen entwendet, welches an einem E-Scooter montiert war. Das Fahrzeug stand vor der Grundschule in Wallinghausen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Altkreis Norden

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Norden - In Norden kam es erneut zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bereits in der letzten Woche warfen Unbekannte Schneebälle auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Am Freitag, um 20:00 Uhr, warfen nach ersten Erkenntnissen drei Jugendliche Eisschollen vom Parkdeck des "Norder Tor" auf einen fahrenden Pkw. Die Jugendlichen flüchteten, einer aber konnte durch die Polizei gestellt werden. Der 15-Jährige muss sich nun strafrechtlich verantwortlichen. Ein Schaden ist nicht entstanden.

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell