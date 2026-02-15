Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 15.02.2026

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Wiesmoor - Brand auf Campingplatz Auf einem Campingplatz in Wiesmoor, in der Straße Am Ottermeer, gerät ein dort abgestellter und zur Zeit unbewohnter Wohnwagen am Samstag gegen Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der Wohnwagen brennt durch das Feuer vollkommen ab. Ein nebenstehender Wohnwagen sowie das Vorzelt eines weiteren Wohnwagens werden durch die Hitzeentwicklung ebenfalls beschädigt. Personen werden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30000 Euro.

Wiesmoor - Brand eines Gewächshauses

Am Samstag gegen Mittag wurden Verkehrsteilnehmer in Wiesmoor im Hopelser Weg auf ein Feuer aufmerksam. Ein Gewächshaus war aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und wurde durch das Feuer komplett zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt.

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen -Fehlanzeige-

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Esens - Sachbeschädigung an Pkw In der Straße Unteres Jüchen in Esens kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmorgen beschädigten unbekannte Täter einen, auf einem Grundstück abgestellten, Nissan Qashqai. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen. Telefon: 04971-926500

Verkehrsgeschehen

-Fehlanzeige-

Sonstiges

-Fehlanzeige-

