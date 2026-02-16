PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtrag zu einer Meldung vom 16.02.2026

Landkreis Aurich (ots)

Nachtrag zu einer Meldung vom 16.02.2026

Aurich - Unfallflucht

Die Unfallflucht am Pferdemarkt ereignete sich am vergangenen Dienstag (nicht Mittwoch).

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

