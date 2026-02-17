POL-AUR: Aurich/Wittmund - Warnung vor Betrügern

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In den Landkreisen Aurich und Wittmund ist es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Betrugsversuchen gekommen. In den gemeldeten Fällen wird seitens der Täter telefonisch Kontakt zu Bürgern aufgenommen und gezielt nach Vermögenswerten und Wertgegenständen gefragt. Hierbei geben sich die Täter unter anderem als Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Bankangestellte aus. Es wird behauptet es habe Festnahmen gegeben, Angehörige hätten Verkehrsunfälle verursacht oder das Bankkonto sei gesperrt. Die Polizei rät, auf die Forderungen nicht einzugehen, keine Informationen preiszugeben und das Gespräch zu beenden.

