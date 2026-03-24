Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Firmengebäude - Hochpreisige Werkzeuge entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein Mitarbeiter bemerkte am Montagmorgen, dass in ein Firmengebäude an der Röntgenstraße eingebrochen worden war. Gegen 6.45 Uhr betrat er das Gebäude und bemerkte eine offene Geldkassette auf dem Boden in einem Verkaufsraum. Außerdem standen mehrere Schubladen offen. Die Tür eines Büroraums wurde von den Tätern mittels eines Werkzeugs aufgebrochen, zudem öffneten die Täter gewaltsam einen Tresorschrank. Nach einer ersten Durchsicht nahmen sie diverse hochpreisige Werkzeuge an sich, die einen Wert im fünfstelligen Bereich haben. Eine erste Sichtung der Videos aus den Überwachungskameras ergab, dass zwei mutmaßlich männliche Personen gegen 3.55 Uhr in der Nacht zu Sonntag das Gebäude betraten und zum Abtransport des Diebesgutes einen Rollwagen der Firma nutzten, den sie anschließend auf dem Gelände zurückließen. Die weitere Auswertung des Videomaterials dauert an. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Herford übernommen, die mögliche Zeugen bittet, sich unter 05221/8880 zu melden.

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