POL-KLE: Kranenburg - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung der B9
Kranenburg-Zyfflich (ots)
Am Freitagmorgen (20. Februar 2026) ist es gegen 07:20 Uhr an der B9 in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die B9 ist aktuell auf Höhe des Frasselter Weg (Zubringer B504) und der Hauptstraße (aus Fahrtrichtung Niederlande kommend) voll gesperrt. Es wird darum gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfall werden durch die Polizei zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. (pp)
