POL-KLE: Kranenburg - Erstmeldung nach Verkehrsunfall: Sperrung der B9

Kleve (ots) - Am Freitag (13. Februar 2026) kam es gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufscentrums EOC in Kleve an der Hoffmannallee zu einer Unfallflucht. Eine 42-jährige Frau aus Kleve hatte beim Ausparken auf dem Parkplatz vor McDonalds beim Rückwärtsfahren ein anderes Fahrzeug hinter ihr übersehen. Es kam zum Zusammenstoß ihres Dacia Duster mit dem ...

mehr