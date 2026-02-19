POL-KLE: Kranenburg - Kollision zwischen zwei Radfahrenden: 65-jährige Verkehrsteilnehmerin zieht sich schwere Verletzungen zu
Kranenburg (ots)
Am Mittwoch (18. Februar 2026) kam es gegen 15:10 Uhr im Bereich Schillerstraße / Uhlandstraße in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 9-jähriges Mädchen befuhr mit einem Fahrrad die Schillerstraße in Fahrtrichtung Uhlandstraße und beabsichtigte die Straße zu überqueren. Das Mädchen übersah dabei eine von rechts kommende Verkehrsteilnehmerin, welche ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs und vorfahrtsberechtigt war. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen stürzte die 65-jährige Frau aus Kranenburg zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, während die 9-Jährige unverletzt blieb. (pp)
