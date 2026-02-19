PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Kollision zwischen zwei Radfahrenden: 65-jährige Verkehrsteilnehmerin zieht sich schwere Verletzungen zu

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (18. Februar 2026) kam es gegen 15:10 Uhr im Bereich Schillerstraße / Uhlandstraße in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 9-jähriges Mädchen befuhr mit einem Fahrrad die Schillerstraße in Fahrtrichtung Uhlandstraße und beabsichtigte die Straße zu überqueren. Das Mädchen übersah dabei eine von rechts kommende Verkehrsteilnehmerin, welche ebenfalls auf einem Fahrrad unterwegs und vorfahrtsberechtigt war. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmerinnen stürzte die 65-jährige Frau aus Kranenburg zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden, während die 9-Jährige unverletzt blieb. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:44

    POL-KLE: Kevelaer - Kupferfallrohr entwendet: Kripo sucht Zeugen

    Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (17. Februar 2026), 17:00 Uhr und Mittwoch (18. Februar 2026), 09:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr. Die Täter beschädigten und entwendeten das Rohr an einem Gebäude am Kapellenplatz in Kevelaer. Die Kripo Goch sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02823 1080 entgegen. (pp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 08:40

    POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl: Fahndung eingestellt

    Kleve (ots) - Am Dienstag (17. Februar 2026) wurde durch die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Kleve eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht. Bei der Fahndung ging es um einen Taschendiebstahl vom 22. November 2025, welcher sich in einem Klever Ladenlokal an der Großen Straße zugetragen hatte. In der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren