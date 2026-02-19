Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Verkaufsautomaten in Automatenkiosk beschädigt: Bargeld und Tabakwaren entwendet

Kleve (ots)

Am Dienstag (17. Februar 2026) beschädigten drei unbekannte Täter mehrere Verkaufsautomaten in einem Automatenkiosk. Die Täter suchten den Kiosk an der Merowingerstraße in Kleve auf und beschädigten dort zwischen 04:50 Uhr und 05:05 Uhr zwei Verkaufsautomaten. Aus den Automaten entwendeten die Täter einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag sowie eine unbekannte Menge an Tabakwaren.

Am Mittwoch (18. Februar 2026) kam es um 04:51 Uhr an der gleichen Örtlichkeit zu einer weiteren Beschädigung eines Verkaufsautomaten. Dabei konnte der Täter, welcher durch eine Videoüberwachungsanlage aufgezeichnet wurde, einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwenden. Der Täter kann wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 175 bis 180 cm groß - korpulente Figur - schwarze Jacke - schwarze Hose - schwarze Sneaker - Vollbart

Ob die Taten in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufenden Ermittlungen durch die Kripo Kleve. Zeugen werden gebeten sich unter 02821 5040 zu melden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell