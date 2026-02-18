Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Sicherheitsvorfall in Forensik: 38-jähriger Mann festgenommen

Bedburg-Hau (ots)

Am heutigen Mittwoch (18. Februar) gegen 15:00 Uhr wurde die Polizei zur Forensik am Brückenweg in Bedburg-Hau alarmiert. Mitarbeiter der Klinik meldeten, dass sich ein 38-jähriger Patient mit einer Stichwaffe bewaffnet hatte. Aufgrund der zunächst unklaren Lage vor Ort wurde der Einsatz zunächst durch die Polizei Essen geführt. Durch die Hinweise auf eine Bewaffnung des Mannes wurden Spezialeinheiten eingesetzt und der Bereich weiträumig abgesperrt. Den Kräften der Spezialeinheiten gelang es den 38-jährigen Algerier unverletzt in der Klinik festzunehmen. Während des Einsatzes bestand weder Gefahr für die Bevölkerung noch für das Klinikpersonal. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar und Teil der jetzt laufenden Ermittlungen. (pp)

