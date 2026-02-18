Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Figur an einer Bushaltestelle aufgefunden: Polizei sucht Zeugen und Eigentümer

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Am Montag (9. Februar 2026) wurde gegen 14:25 Uhr, durch einen aufmerksamen Bürger, eine abgestellte weiße Figur (siehe Bild) aufgefunden. Der Mann, welcher die Figur an der Bushaltestelle an der Kreuzung Triftstraße / Waldstraße in Bedburg-Hau aufgefunden hatte, informierte die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen werden nun der rechtmäßige Eigentümer der sichergestellten Figur als auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gesucht.

Hinweise bitte unter 02823 1080 an die Kripo Goch. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell