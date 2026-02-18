Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Täter brechen in Ladenlokal ein und entwenden Tabakwaren: Zeugen gesucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (17. Februar 2026), 22:00 Uhr und Mittwoch (18. Februar 2026), 03:00 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Tür eines Ladenlokals an der Umgehungsstraße in Kerken auf. Im Ladenlokal suchten die Täter ein Lotto-Totto-Geschäft auf, entwendeten eine unbekannte Menge an Tabakwaren und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Geldern sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell