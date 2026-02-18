PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Eingangstür eines Einfamilienhauses aufgehebelt: Zeugen nach Einbruchsdiebstahl gesucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (17. Februar 2026) kam es zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr an der Wasserstraße in Kevelaer zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf und drangen so in das Haus ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten Wertgegenstände (eine genauere Benennung der Gegenstände ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

