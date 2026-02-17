Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Fensterscheibe beschädigt: Zeugen nach Einbruch in Tierarztpraxis gesucht

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Freitag (13. Februar 2026), 18:00 Uhr und Montag (16. Februar 2026), 08:00 Uhr kam es an der Georg-Elser-Straße in Emmerich zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterscheibe einer Tierarztpraxis und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell