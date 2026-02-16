Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fußgänger zieht sich nach Kollision mit Pkw schwere Verletzungen zu: Mann aus Kleve ins Krankenhaus verbracht

Kleve (ots)

Am Sonntag (15. Februar 2026) kam es gegen 08:50 Uhr an der Dorfstraße in Kleve zu einem Verkehrsunfall. Eine 67-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit einem grauen Kia die Dorfstraße in Fahrtrichtung Querallee. Verkehrsbedingt musste die Frau ihr Fahrzeug auf Höhe des Ladenlokals einer Bäckerei stoppen und kollidierte, nachdem Sie die Fahrt wieder aufgenommen hatte, mit einem Fußgänger. Der 76-jährige Verkehrsteilnehmer aus Kleve wollte die Straße, aus Fahrtrichtung links kommend, überqueren und verletzte sich durch die Kollision schwer. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. (pp)

