Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw kollidiert mit Kleinkraftrad: 52-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Freitag (13. Februar 2026) kam es gegen 20:25 Uhr an der Emmericher Straße (Höhe Einmündung Bongert) zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Emmerich befuhr mit einem grauen Audi die Emmericher Straße (B220) in Fahrtrichtung Emmerich und beabsichtigte an der Einmündung zu wenden. Dazu fuhr der Mann vorwärts in die Einmündung und setzte rückwärts auf die Emmericher Straße zurück. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 52-jähriger Mann aus Kleve mit einem Kleinkraftrad die Emmericher Straße (B220) in Fahrtrichtung Emmerich und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Durch die Kollision stürzte der Mann aus Kleve, bei dem ein durchgeführter Atemalkoholtest positiv ausfiel, und verletzte sich schwer. Der Mann wurde ins Krankenhaus verbracht, während am Kleinkraftrad als auch am Pkw Sachschaden entstand. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

