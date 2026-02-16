Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Zugang zu Privatgrundstück verschafft: Täter beschädigen und entwenden Teichzubehör

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Freitag (13. Februar 2026), 14:30 Uhr und Samstag (14. Februar 2026), 08:30 Uhr kam es an der Molkereistraße in Uedem zu einem schweren Diebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Privatgrundstück und beschädigten im Gartenbereich ein Teichkabel. Das Kabel als auch weiteres Teichzubehör (Sauerstoffkugel) entwendeten die Täter und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweis nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

