POL-KLE: Geldern - Kollision mit Straßenbaum: 15-jähriges Mädchen schwerverletzt

Geldern-Lüllingen (ots)

Am Sonntag (15. Februar 2026) kam es gegen 19:00 Uhr an der L361 (Spitzfeld) zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Köln befuhr mit einem silbernen Hyundai die Straße in Fahrtrichtung Walbeck und kam dabei, nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund der winterlichen Witterung, von der Straße ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum und der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 15-jähriges Mädchen, welches sich ebenfalls im Fahrzeug befunden hatte und auch aus Köln kommt, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw (Frontbereich) als auch am Straßenbaum entstand Sachschaden. Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. (pp)

