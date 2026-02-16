Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Nach Kollision mit Pkw: Zwei Fußgängerinnen auf dem Parkplatz eines Discounters schwerverletzt

Issum (ots)

Am Freitag (13. Februar 2026) kam es gegen 12:00 Uhr an der Weseler Straße in Issum zu einem Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger Mann aus Issum befuhr mit einem schwarzen Mercedes Benz den Parkplatz eines Discounters und übersah dabei zwei Fußgängerinnen. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und den beiden Fußgängerinnen, wodurch sich die beiden Frauen (87 und 85 Jahre, beide aus Issum) schwere Verletzungen zuzogen. Der Mann aus Issum sowie seine 76-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Am Pkw entstand Sachschaden. (pp)

